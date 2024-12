Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: De Ketelaere

Atalanta Bergamo – AC Milan: gdzie oglądać?

To będzie prawdziwy hit tej kolejki ligi włoskiej. Atalanta Bergamo na własnym stadionie podejmie zespół AC Milanu, a więc będzie to rywalizacja dwóch czołowych ekip tego sezonu. Gospodarze w tym sezonie zajmują 2. miejsce w ligowej tabeli, zaś AC Milan jest na siódmej pozycji, niemniej obie drużyny w ostatnim czasie są w dobrej formie.

Atalanta Bergamo – AC Milan: transmisja TV

Mecz rozpocznie się w piątek 6 grudnia 2024 roku o godzinie 20:45. W telewizji można go śledzić na kanale Eleven Sports 1.

Atalanta Bergamo – AC Milan: stream online

Transmisja z tego meczu będzie dostępna także za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy bowiem spełnić dwa proste warunki.

Atalanta Bergamo – AC Milan: kto wygra?

Atalanta Bergamo – AC Milan: kursy bukmacherskie

