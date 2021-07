2 mecze w tygodniu. Plan transmisji w TV (14 – 15 lipca)

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR Materiały prasowe

W miniony weekend zakończyły się Copa America i Euro 2020. Teraz polskie kluby powalczą o europejskie puchary. W środę zagra Legia, a w czwartek Śląsk Wrocław. Zmagania tych drużyn będą transmitowane przez polskie stacje telewizyjne.

W tym tygodniu kibice piłkarscy mogą narzekać na niedobór meczów. Zakończyły się turnieje międzynarodowe takie jak Copa America i Euro 2020, dlatego wracamy do piłki klubowej. Większość drużyn jest w trakcie przygotowań do sezonu, ale niektóre walczą w kwalifikacjach o europejskie puchary. W środę o 20:00 Legia Warszawa rozegra rewanż z Bodo/Glimt (w pierwszym meczu Wojskowi triumfowali 3:2). W czwartek za to Śląsk zmierzy się drugi raz z Paide (w pierwszym meczu Wrocławianie wygrali 2:1).

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, środa 14 lipca 2021

20:00 Legia Warszawa – Bodo/Glimt (TVP Sport)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, czwartek 15 lipca 2021

21:00 Śląsk Wrocław – Paide (Polsat Sport)