Yildiz zamienił Bayern na Juventus. Teraz zdradził powód

Kenan Yildiz podjął odważną decyzję, opuszczając Bayern Monachium i przenosząc się do Juventusu. Młody talent już teraz udowadnia, że wybór ten był słuszny, błyszcząc zarówno w klubie, jak i reprezentacji Turcji.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Yildiz zachwycony projektem Juventusu

Kenan Yildiz zdecydował się opuścić Bayern Monachium i dołączyć do Juventusu w 2022 roku. Początkowo występował w drużynach młodzieżowych, a od tego sezonu regularnie gra w pierwszym zespole. W wywiadzie dla “La Gazzetta dello Sport”, reprezentant Turcji wyjaśnił powody swojej decyzji. – Juventus zaoferował mi lepsze możliwości. Projekt był przekonujący i od pierwszego momentu czułem się tu jak w domu – powiedział.

Decyzja ta szybko przyniosła owoce. Po jednym sezonie w Juventus Next Gen, Yildiz został przeniesiony do pierwszej drużyny pod okiem trenera Massimiliano Allegriego. W sezonie 2023/2024 młody pomocnik wystąpił w 27 meczach Serie A, zdobywając swoją pierwszą bramkę w debiutanckim występie przeciwko Frosinone w grudniu 2023 roku. Został również uhonorowany numerem 10 na koszulce, co podkreśla jego rosnącą rolę w zespole.

Yildiz opowiedział także o swojej ewolucji taktycznej po przybyciu do Turynu. – Zawsze grałem w środku pola w drużynach młodzieżowych, ale w Juventusie przesunęli mnie na skrzydło. Gram tam, gdzie mnie potrzebują – dodał. Choć w obecnym sezonie Serie A nie zdobył jeszcze bramki, strzelił gola w swoim debiucie w Lidze Mistrzów, przyczyniając się do zwycięstwa 3:1 nad PSV Eindhoven.

