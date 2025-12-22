Wisła Płock chce byłego gracza West Hamu. To skrzydłowy

Wisła Płock szuka wzmocnień. Na radarze Nafciarzy znalazł się niejaki Armstrong Oko-Flex z zespołu Botew Płowdiw, o czym poinformował serwis "Match Telegraph". Skrzydłowy w przeszłości wystąpił w meczu dla West Hamu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock sięgnie po nowego skrzydłowego?!

Wisła Płock w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Można nawet powiedzieć, że piłkarze Mariusza Misiury są największą sensacją całej PKO Ekstraklasy. Wszystko bowiem ze względu na fakt, że jako beniaminek ligi zajmują oni pierwsze miejsce po rundzie jesiennej. To coś, co należy docenić, szczególnie, że nikt przed startem obecnej kampanii nie myślał o Nafciarzach w ten sposób.

Wiadomo jednak, że najtrudniej jest się na tym szczycie utrzymać, co pokazały już ostatnie kolejki tej rundy. Dlatego też władze klubu planują zimą wzmocnić zespół, tak, aby jeszcze podnieść jakość oraz rywalizację w zespole przed decydującym okresem. Według informacji przekazanych przez serwis „Match Telegraph” na celowniku Wisły Płock znalazł się nowy skrzydłowy. Chodzi mianowicie o Armstronga Oko-Flexa z zespołu Botew Płowdiw. Ten 23-letni Irlandczyk w przeszłości reprezentował barwy m.in. West Hamu United.

W obecnym sezonie Armstrong Oko-Flex na koncie ma siedem goli i dwie asysty w 15 rozegranych meczach w lidze bułgarskiej. W przeszłości notował występy dla młodzieżowych reprezentacji swojego kraju oraz takich zespołów jak West Ham, Celtic i Arsenal. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 600 tysięcy euro.

