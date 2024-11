fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz podąży za Alonso?

Florian Wirtz w przyszłym roku najprawdopodobniej opuści szeregi Bayeru Leverkusen. Już minionego lata temat hitowego transferu do któregoś z gigantów był bardzo prawdopodobny, lecz zdecydował się wówczas kontynuować karierę w ekipie Aptekarzy. Bayern Monachium, Real Madryt, Barcelona i Manchester City ustawiają się w kolejce i mają nadzieję na zwycięstwo w tej intrygującej batalii o jego podpis.

Gwiazdor budzi olbrzymie zainteresowanie. Bayer ma plan, aby go zatrzymać, ale może się on nie udać. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, w przyszłym roku Wirtz zostanie sprzedany. Na takie rozwiązanie liczą czołowe europejskie kluby, które traktują ten transfer absolutnie priorytetowo.

O przyszłości Wirtza w rozmowie z portalem wettfreunde.net opowiedział dziennikarz Gianluca Di Marzio. Zasugerował, które kluby mają największe szanse. Zdradził także, że kluczowy wpływ na jego decyzję może mieć Xabi Alonso, łączony z pracą w Realu Madryt.

– Myślę, że Wirtz może trafić do trzech klubów. Jeden z nich to Barcelona, ponieważ dobrze zna go Hansi Flick. To będzie jednak zależało od możliwości finansowych Barcelony. Wciąż mają problem ze sprowadzaniem piłkarzy, tak jak latem Daniego Olmo. Drugi klub to Bayern Monachium, ponieważ zawsze jest pierwszy w przypadku gwiazd Bundesligi. To także zależy od przyszłości Xabiego Alonso, ponieważ są z Wirtzem blisko siebie. Tam gdzie trafi, piłkarz będzie celem transferowym. Trzecia opcja to Real Madryt, jeśli trafi tam Alonso. W tych trzech klubach go widzę. Kluczowa będzie przyszłość Alonso – przekazał Di Marzio.