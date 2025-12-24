Wieczysta Kraków wypożyczy obrońcę! Prosto z PKO Ekstraklasy

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta będzie mieć nowego obrońcę

Wieczysta Kraków w tym sezonie zdecydowanie prezentuje się poniżej oczekiwań, ale oczekiwań przede wszystkim właściciela. Z tego też powodu zespół miał już trzech trenerów. Niemniej teraz ekipę prowadzi Kazimierz Moskal, który jest oczywiście jednym z największych specjalistów od awansu do PKO Ekstraklasy. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bowiem wydaje się, że w grze są już tylko dwa miejsca dające kwalifikację, a to przez znakomitą postawę Wisły Kraków tej jesienni.

Tak więc w zimowym okienku transferowym władze Wieczystej Kraków będą musiały przeprowadzić kilka solidnych wzmocnień, aby to właśnie dla nich znalazło się miejsce pośród tych ekip, które wywalczą awans. Pomóc w tym ma sprowadzenie nowego środkowego obrońcy. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, do zespołu z Betclic 1. ligi wypożyczony zostanie Elias Olsson z Lechii Gdańsk. W umowie zapisana ma być klauzula wykupu Szweda.

Elias Olsson w tym sezonie rozegrał w barwach zespołu z Trójmiasta w sumie 11 spotkań. Na poziomie PKO Ekstraklasy łącznie 40 spotkań, a wcześniej reprezentował Lechię także w Betclic 1. lidze. Poza tym 22-letni stoper w swojej karierze grał w rodzimej lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go 250 tysięcy euro.

