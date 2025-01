Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold pod lupą Bayernu Monachium

Przyszłość Trenta Alexandra-Arnolda stoi pod dużym znakiem zapytania, w związku z wygasającym kontraktem prawego obrońcy. Liverpool oczywiście pragnie przedłużyć umowę ze swoim piłkarzem, ale póki co strony nie osiągnęły porozumienia. Z boku wszystkiemu przygląda się Real Madryt, który ma chrapkę na sprowadzenie wahadłowego już zimą za przystępną kwotę lub dopiero latem na zasadzie wolnego transferu.

Najnowsze informacje mediów sugerują, że Królewscy będą musieli pokonać konkurencję, żeby ściągnąć do siebie 33-krotnego reprezentanta Anglii. Dziennikarz Georg Holzner z niemieckiego magazynu “Kicker” donosi, że sytuację bocznego defensora bacznie monitoruje bowiem również Bayern Monachium. Bawarski gigant podobno nie chce przegapić okazji rynkowej, by pozyskać piłkarza tej klasy bez kwoty odstępnego.

Zdecydowanym faworytem w walce o podpis Trenta Alexandra-Arnolda pozostaje jednak Real Madryt, który jest już po słowie z angielskim gwiazdorem. Co ciekawe, dużą rolę w negocjacjach odgrywa… Jude Bellingham. Pomocnik prywatnie przyjaźni się z zawodnikiem Liverpoolu i namawia go do przeprowadzki na Santiago Bernabeu. Przyszłość wychowanka akademii The Reds powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

W tym sezonie Trent Alexander-Arnold rozegrał 25 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 5 asyst.