Tomas Pekhart jest bliski powrotu do Legii Warszawa. Czeski napastnik rozwiązał niedawno kontrakt z tureckim Gaziantep FK, dlatego byłby dostępny na zasadach wolnego transferu – donosi Sebastian Staszewski.

Tomas Pekhart grał dla Legii Warszawa w latach 2020-2022

Teraz ma dojść do ponownego nawiązania współpracy

Negocjacje przebiegają w dobrej atmosferze i lada moment powinny zostać sfinalizowane

Legia sięga po dobrze znane nazwisko

Legia Warszawa mierzyła się jesienią z poważnymi problemami kadrowymi w ofensywie. Podstawowym napastnikiem miał być Blaz Kramer, jednak z gry wykluczyły go kłopoty zdrowotne. Ekipa ze stolicy Polski nawiązała wówczas kontakt z Tomasem Pekhartem, z którym wcześniej nie udało się dogadać w sprawie przedłużenia umowy. Kolejne rozmowy nie przyniosły zamierzonych rezultatów, dlatego postanowiono odpuścić ten temat i pozyskać Carlitosa.

Aktualnie Legia przygotowuje się do rundy wiosennej. Kramer w dalszym ciągu nie jest dostępny, dlatego nieustannie trwają poszukiwania nowego snajpera. Wszystko wskazuje na to, że trzecia próba pozyskania czeskiego napastnika wreszcie zakończy się powodzeniem. Sebastian Staszewski informuje, że transakcja jest już na finiszu. Na stole leży oferta półtorarocznego kontraktu, który miałby obowiązywać do połowy 2024 roku.

Pod koniec listopada Pekhart rozstał się z tureckim Gaziantep FK, dlatego jest dostępny na zasadach wolnego transferu.

Pekhart był związany z Legią Warszawa w latach 2020-2022. W jej barwach rozegrał 90 spotkań i strzelił 39 bramek, zostając przy tym królem strzelców Ekstraklasy w sezonie 2020/2021. Z zespołem dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski oraz miał okazję występować w rozgrywkach Ligi Europy.

