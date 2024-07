Tak ma wyglądać pierwszy skład Manchesteru United w sezonie 2024/2025

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Skład Manchesteru United w sezonie 2024/2025 wg talkSPORT

Manchester United planuje dokonać znaczących wzmocnień w letnim oknie transferowym. Klub chce uzupełnić swój skład o nowych, utalentowanych zawodników, którzy mogą przyczynić się do podniesienia poziomu gry drużyny na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Kibice liczą na walkę o tytuł Premier League lub co najmniej awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Tymczasem serwis talkSPORT stworzył prawdopodobną jedenastkę Manchesteru United na sezon 2024/2025, uwzględniając potencjalne transfery. Zespół ma być wzbogacony o nowe talenty, które mogą pozytywnie wpłynąć na każdą linię zespołu.

Oto lista zawodników przewidywanej jedenastki Manchesteru United na sezon 2024/2025 według portalu talkSPORT:

Bramkarz: André Onana Obrona: Diogo Dalot (prawy obrońca)

Matthijs de Ligt (środkowy obrońca)

Lisandro Martinez (środkowy obrońca)

Ben Chilwell (lewy obrońca) Pomoc: Manuel Ugarte (defensywny pomocnik)

Kobbie Mainoo (środkowy pomocnik)

Bruno Fernandes (ofensywny pomocnik) Atak: Alejandro Garnacho (lewy skrzydłowy)

Joshua Zirkzee (napastnik)

Marcus Rashford (prawy skrzydłowy)

Serwis zakłada, że Czerwone Diabły z powodzeniem sfinalizują transfery takich piłkarzy jak: Ben Chilwell, Manuel Ugarte i Joshua Zirkzee.

