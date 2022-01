PressFocus Na zdjęciu: Nicolas Tagliafico

Napoli spróbuje sprowadzić z Ajaxu Amsterdam Nicolasa Tagliafico. Lewym obrońcą interesuje się jednak również Olympique Marsylia, ale Partenopei liczą, że 29-latek zechce wrócić do kraju swoich przodków.

Napoli poszukuje wzmocnienia defensywy

Partenopei spróbują wykupić Nicolasa Tagliafico z Ajaxu Amsterdam

29-letnim Argentyńczykiem interesuje się także Olympique Marsylia

Tagliafico na celowniku Napoli i Olympique’u Marsylii

Napoli poszukuje wzmocnień w sferze defensywnej. Luciano Spalletti narzeka, że nie ma wystarczająco dużej liczby graczy, mogących wystąpić na lewej obronie. Kontuzja Mario Ruiego sprawia, że jedynym zawodnikiem mogącym przejąć jego obowiązki jest Faouzi Ghoulam; z konieczności zagrać tam może ewentualnie Giovanni Di Lorenzo.

Partenopei zwrócili swoją uwagę na Nicolasa Tagliafico. Argentyńczyk od lat stanowi ważny element Ajaxu Amsterdam. Dla neapolitańczyków sprowadzenie go byłoby komfortowe o tyle, że poza lewą stroną defensywy, może on zagrać także na środku.

O usługi 29-latka powalczy jednak także Olympique Marsylia. Napoli liczy, że fakt, iż Tagliafico ma włoskie korzenie okaże się decydujący. Póki co Ajax nie otrzymał jeszcze żadnej oferty za swojego gracza. Portal Transfermarkt wycenia go na szesnaście milionów euro, ale jego kontrakt obowiązuje zaledwie do czerwca 2023 roku. Może to oznaczać, że Holendrzy zejdą nieco z ceny.

Lewy obrońca rozegrał w tym sezonie trzynaście spotkań dla swojego klubu. Zanotował w nich gola i asystę.

