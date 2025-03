Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tyler Dibling

Man United spełni wymagania Southampton?

Tyler Dibling to jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia w Anglii. 19-latek w tym sezonie wystąpił łącznie w 30 spotkaniach, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. W Premier League rozegrał 25 meczów i dwukrotnie trafił do siatki. Po jego strzałach piłkę z bramki musieli wyciągać Arijanet Murić z Ipswich i Dean Henderson z Crystal Palace.

Wychowanek Southampton wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W gronie klubów, które chcą pozyskać napastnika, znajdują się niemal wszyscy angielscy giganci, w tym przede wszystkim Manchester United. Nie brakuje także chętnych wśród ekip spoza Wysp – nastolatka obserwuje także między innymi Bayern Monachium.

Telegraph Football ujawnia aktualną wycenę Diblinga. Southampton domaga się kwoty przekraczającej 100 milionów funtów, a więc około 120 milionów euro. Chociaż młodzieżowy reprezentant Anglii dysponuje ogromnym potencjałem, to nic nie wskazuje na to, by The Saints zainkasowali choćby połowę z tej sumy. Zwłaszcza jeżeli pożegnają się z Premier League – po 29 meczach mają na koncie tylko dziewięć punktów.