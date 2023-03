PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Paris Saint-Germain planuje już rewolucję w składzie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

Na celowniku Francuzów ponownie znalazł się Bernardo Silva

O Portugalczyku od dawna marzy FC Barcelona

Bernardo Silva na celowniku PSG

Paris Saint-Germain ponownie pożegnało się z Ligą Mistrzów na etapie 1/8 finału. Powiedzieć, że to rozczarowujący wynik, to nic nie powiedzieć. Zarówno dla katarskich właścicieli, jak i Kyliana Mbappe – sięgnięcie po to uszate trofeum jest obsesją.

Nic dziwnego, że tuż po klęsce przeciwko Bayernowi Monachium pojawiły się nowe doniesienia transferowe. Francuzi zamierzają postawić na graczy młodszych, ale i niebojących się pracy. L’Equipe donosi, że na celowniku mistrzów Ligue 1 ponownie znalazł się Bernardo Silva.

Reprezentant Portugalii ma umowę z Manchesterem City do 30 czerwca 2025 roku. Był jednak bliski odejścia już poprzedniego lata, a niedawno wróciły plotki, łączące go z Barceloną. Sam 28-latek jest ponoć skłonny do spróbowania się w nowej rzeczywistości. W PSG miałby łączyć rolę genialnego kreatora z boiskowym pracusiem.

Silva rozegrał w tym sezonie już 34 spotkania dla Obywateli we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i pięć asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 80 milionów euro.

