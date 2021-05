Przyszłość Sergio Ramosa jest wciąż nieznana. Kontrakt Hiszpana wygasa za niespełna dwa miesiące, ale nadal nie doszedł do porozumienia z Realem Madryt. W ostatnim czasie stoper pogratulował Neymarowi, a także zaczął obserwować kilku zawodników Paris Saint-Germain poprzez swoje instagramowe konto.

Sergio Ramos odejdzie z Realu Madryt?

To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawać by się mogło nieśmiesznym żartem, niebawem może stać się rzeczywistością. Kontrakt Sergio Ramosa z Realem Madryt obowiązuje jeszcze przez półtora miesiąca. Obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Florentino Perez nawet w wywiadzie skupionym na Superlidze podkreślał, że przedstawił już swojemu kapitanowi ostateczną ofertę kontraktu. Ta – zarówno pod kątem finansowym, jak i długością – nie odpowiada samemu zawodnikowi.

Nic dziwnego, że jednym z najlepszych obrońców w historii zainteresowanych jest wiele klubów. Nie każdy może jednak nawet marzyć o sprowadzeniu do siebie zawodnika tej kategorii. W tym gronie, przynajmniej pod względem funduszy, z pewnością znajduje się Paris Saint-Germain.

Francuzi już zimą przedstawili zawodnikowi swoją propozycję i znacznie przewyższała ona tę ze strony Realu Madryt. Ramos nie wypowiedział się jednak jeszcze na temat swojej przyszłości. Jednakże, w ostatnich dniach Hiszpan zanotował sporo interakcji z PSG za pośrednictwem swojego instagramowego konta. Pogratulował Neymarowi przedłużenia kontraktu, choć nigdy nie dzielił z Brazylijczykiem szatni. Można też zauważyć, że w gronie obserwowanych przez Hiszpana osób znajdują się Thilo Kehrer, Rafinha, Mauro Icardi, Ander Herrera, Presnel Kimpembe czy Alessandro Florenzi.

Może to być zwykły przypadek albo próba wymuszenia na Florentino Perezie lepszych warunków. Niewykluczone jednak, że Ramos rozważa propozycję PSG i w przyszłym sezonie będzie występować w Ligue 1.