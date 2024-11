Sergio Ramos pozostaje bez klubu od lipca tego roku. Według hiszpańskiego portalu Relevo.com faworytem do zakontraktowania doświadczonego stopera jest argentyński zespół, Boca Juniors. 38-latek może więc obrać egzotyczny kierunek.

PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Boca Juniors faworytem do pozyskania Sergio Ramosa

Sergio Ramos nie przedłużył wygasającego kontraktu z Sevillą, a to oznacza, że jest do wzięcia na zasadzie wolnego transferu, nawet po zamknięciu okienka. Umowa stopera z andaluzyjskim klubem zakończyła się na początku lipca tego roku i od tamtego czasu doświadczony zawodnik pozostaje bez pracodawcy. To wkrótce może jednak ulec zmianie, a przynajmniej tak twierdzą dziennikarze hiszpańskiego serwisu “Relevo.com”.

Zdaniem wspomnianego portalu Boca Juniors wysunęło się na prowadzenie w walce o podpis 180-krotnego reprezentanta Hiszpanii. W tym momencie argentyński zespół ma największe szanse na zakontraktowanie Sergio Ramosa, który podobno poważnie rozważa zaakceptowanie oferty złożonej mu przez włodarzy Los Xeneizes. Zatem przyszłość utytułowanego defensora powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.

Mierzący 184 centymetry defensor ma bardzo bogate CV – pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Sevilli, następnie grał w Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain, by przed sezonem 2023/2024 wrócić do stolicy Andaluzji. 38-latek największe sukcesy święcił na Santiago Bernabeu – stoper wygrał z Królewskimi pięć mistrzostw Hiszpanii i cztery Ligi Mistrzów. Oprócz tego może pochwalić się tytułem mistrza świata z 2010 roku.

Aktualna wartość rynkowa Sergio Ramosa jest szacowana na niespełna 2 miliony euro.