PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Pomocnik Arsenalu Bukayo Saka może latem zmienić barwy klubowe, jeżeli Kanonierzy nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów. Pozyskaniem 20-letniego zawodnika zainteresowani są przedstawiciele Manchesteru City i Liverpoolu.

Bukayo Saka ma jeszcze ponad dwuletni kontrakt z Arsenalem, ale Kanonierzy nie mogą być pewni zatrzymania go w klubie

Pozyskaniem 20-letniego piłkarza zainteresowane są czołowe kluby Premier League – Manchester City i Liverpool

W przeciwieństwie do Arsenalu są w stanie zagwarantować mu występy w Lidze Mistrzów

Manchester City i Liverpool zainteresowane Saką

Kanonierzy zajmują aktualnie szóste miejsce w tabeli Premier League, ale tracą tylko dwa punkty do czwartego Manchesteru United. To właśnie Czerwone Diabłym a także drużyny Tottenhamu Hotspur i West Hamu będą głównymi przeciwnikami Arsenalu w walce o grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W klubie z Emirates Stadium zdają sobie sprawę, że przyszłość kilku zawodników może być uzależniona od tego, czy drużyna zakończy rywalizację w pierwszej czwórce.

Jednym z nich jest Bukayo Saka, który nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony klubów regularnie występujących w Lidze Mistrzów. Według ESPN chętni na jego pozyskanie są przedstawiciele Manchesteru City i Liverpoolu. Brak awansu Arsenalu do najważniejszych europejskich rozgrywek sprawi, że oba te kluby będą miały silną pozycję negocjacyjną.

Saka jest obecnie bardzo ważnym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę, a jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku. Arsenal chciałby podpisać z nim nową umowę, ale Kanonierom może być trudno przekonać go do tego, jeżeli nie zagwarantują mu występów w Lidze Mistrzów. O to jednak nie będzie łatwo.

20-letni zawodnik na boiskach Premier League rozegrał do tej pory 80 spotkań, zdobywając 12 bramek i notując 13 asyst.

