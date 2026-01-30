Ronaldo namawia gwiazdę Man United na transfer do Al-Nassr

Casemiro wraz z końcem sezonu opuści Manchester United. Teraz rozgląda się za nowym pracodawcą. Cristiano Ronaldo namawia go na transfer do Al-Nassr.

fot. LaPresse Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Casemiro opuści Old Trafford. Na transfer namawia go Ronaldo

Manchester United nie będzie kontynuował współpracy z Casemiro. Wygasający kontrakt nie zostanie przedłużony, więc wraz z końcem sezonu zawodnik opuści Old Trafford. Potwierdził to sam zainteresowany, który teraz skupia się na znalezieniu przyszłego pracodawcy. Oczywiście dalej walczy o dobry wynik wspólnie z drużyną, która pod wodzą Michaela Carricka wyraźnie się rozkręca.

Brazylijczyk już kilkukrotnie był przymierzany do zmiany klubu, ale na przeszkodzie stała jego wielka pensja. Manchester United był skłonny go pożegnać, natomiast brakowało konkretnego zainteresowania w Europie. Piłkarz nie był natomiast przekonany do podjęcia się przygody w Arabii Saudyjskiej, dlatego kontynuował występy na Old Trafford.

Casemiro ma czas, aby zastanowić się nad swoją przyszłością. Konkretną decyzję podejmie raczej dopiero po sezonie. Jego sytuacji przyglądają się oczywiście Saudyjczycy, którzy mogą podjąć kolejną próbę przekonania go do podpisania umowy. W tym temacie zaangażowany ma być nawet Cristiano Ronaldo, który namawia go do wspólnej gry w Al-Nassr.

Ronaldo znakomicie zna się z Casemiro z czasów Realu Madryt. Zaliczyli też wspólny epizod w Manchesterze United, a w kolejnym sezonie mogą wspólnie zagrać również w Al-Nassr.