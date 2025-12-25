Lewandowski może zmienić klub. Agent rozpoczyna rozmowy

22:33, 25. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  as.com

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt w Barcelonie do końca bieżącego sezonu. Dziennik "AS" ujawnia, że jego agent Pini Zahavi wkrótce rozpocznie rozmowy z klubami z Arabii Saudyjskiej.

Robert Lewandowski
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Pini Zahavi negocjuje możliwy transfer Lewandowskiego

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie pozostaje dużym znakiem zapytania. Z początkiem stycznia otworzy się zimowe okno transferowe, które umożliwi negocjowanie z zawodnikami, którym kończą się kontrakty z końcem sezonu. Wszystko wskazuje na to, że kapitan reprezentacji Polski nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z Dumą Katalonii.

Klub przyjął strategię wyczekiwania, chcąc ocenić, jak 37-letni napastnik zaprezentuje się w drugiej części sezonu. Sam Lewandowski również uspokaja nastroje, podkreślając, że nie spieszy się z decyzją dotyczącą swojej przyszłości.

Jak informuje dziennik „AS”, kluczowe znaczenie może mieć spotkanie jego agenta Piniego Zahaviego z przedstawicielami klubów z Arabii Saudyjskiej. Zainteresowanie ze strony drużyn z Bliskiego Wschodu nie jest nowością. Kluby z tego regionu od dawna widzą w Lewandowskim gwiazdę, która mogłaby podnieść prestiż rozgrywek. Ewentualny kontrakt byłby bardzo atrakcyjny finansowo.

Trudno oczekiwać, by jakakolwiek oferta z Europy czy MLS mogła dorównać warunkom proponowanym przez kluby z Arabii Saudyjskiej. Lewandowski pozostaje na radarze Chicago Fire i Orlando City, a w Europie zainteresowanie jego usługami zgłasza również AC Milan.

Lewandowski występuje w Barcelonie od 2022 roku. W obecnym sezonie zdobył osiem bramek i zanotował dwie asysty w 18 meczach, ale coraz częściej w zespole pierwszego wyboru staje Ferran Torres, co może wpływać na decyzje Polaka dotyczące przyszłości.

