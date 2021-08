Arkadiusz Reca wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie nie będzie bronił barw Atalanty BC. Już wcześniej informowaliśmy, że chętny na pozyskanie reprezentanta Polski jest Olympiakos Pireus. Tymczasem Maciej Wąsowski z Przeglądu Sportowego ujawnił na antenie Canal+ Sport w programie Wysoki Pressing, że oficjalną ofertę ws. zawodnika złożył RC Strasbourg.

Arkadiusz Reca nie może narzekać na brak zainteresowania

Maciej Wąsowski z Przeglądu Sportowego podał, że Strasbourg złożył oficjalną ofertę Atalancie ws. reprezentanta Polski

Chętny na pozyskanie 26-latka jest również Olympiakos, ale chce wypożyczyć Polaka. Klub z Francji chce tramsferu definitywnego

Reca zamieni Atalantę na Strasbourg?

Arkadiusz Reca w przypadku dołączenia do ekipy z Ligue 1 mógłby grać w jednym zespole z Karolem Filą. 23-latek trafił do francuskiej ekipy w minionym miesiącu za 1,5 miliona euro. Rynkowa wartość byłego zawodnika Wisły Płock to z kolei cztery miliony euro.

Reca gra we Włoszech od 2018 roku. Chociaż w koszulce La Dei zaliczył zaledwie pięć występów, to na swoją pozycję pracował intensywnie w takich klubach jak: SPAL Ferrara, czy Crotone, gdzie był kluczową postacią.

Maciej Wąsowski z Przeglądu Sportowego przekonywał natomiast w programie Wysoki Pressing, że Reca może kontynuować karierę w Ligue 1. Działacze francuskiego klubu do tego stopnia są zdecydwani na transfer z udziałem Polaka, że już złożyli ofertę w jego sprawie.

W minionym sezonie Reca rozegrał łącznie 31 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Ponadto zanotował siedem asyst. Niemniej z powodu kontuzji zawodnik nie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2020.

Reca ma jednak nadzieję, że będzie mógł pojawić się na zgrupowaniu drużyny narodowej przed wrześniowymi spotkaniami w ramach eliminacji do mistrzostwa świata. Biało-czerwonych czekają potyczki z: Albanią, San Marino i Anglią. Jak dotąd 26-latek zaliczył 14 meczów w reprezentacji Polski.

