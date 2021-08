Ostatnie dwa dni letniego okna transferowego prawdopodobnie upłyną pod znakiem informacji dotyczących przyszłości Kyliana Mbappe. Real Madryt cały czas jest zainteresowany pozyskaniem Francuza, ale szanse na powodzenie tej transakcji maleją z każdą godziną. Niewykluczone, że sprawa wyjaśni się już w poniedziałek.

Real Madryt nie rezygnuje z pozyskania Kyliana Mbappe, który w niedzielnym meczu z Reims zdobył dwie bramki dla PSG

Królewscy czekają na ostateczną decyzję Paris Saint-Germain w kwestii ewentualnego transferu. Według francuskich mediów chcą ją otrzymać do godziny 18:00

Mbappe w Realu Madryt? Czasu coraz mniej

Sprawa ewentualnego transferu Kyliana Mbappe nabrała rozpędu w ubiegłym tygodniu, po tym jak pojawiły się sygnały sugerujące, że Paris Saint-Germain może rozważyć jego sprzedaż. Władze Królewskich bardzo szybko przystąpiły do działania i położyły na biurku francuskiego klubu ofertę opiewającą na 170 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach. Propozycja została jednak odrzucona przez paryżan.

Sprawa ewentualnego transferu nie upadła, choć w Madrycie obawiają się, że może im zabraknąć czasu na finalizację rozmów. Według informacji RMC Sport władze Realu postawiły ultimatum – do godziny 18:00 w poniedziałek chcą usłyszeć od PSG odpowiedź w sprawie transferu. Niewykluczone więc, że wówczas uzyskamy jasność co do najbliższej przyszłości Mbappe.

Tymczasem 22-letni reprezentant Francji w niedzielę wystąpił od pierwszej minuty w ligowym meczu ze Stade de Reims i poprowadził swoją drużynę do czwartego zwycięstwa w tym sezonie. Mbappe zdobył bowiem bramki w wygranym przez PSG 2:0 spotkaniu. Po zakończeniu meczu za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował również wpis, w którym nie ukrywał radości ze zwycięstwa oraz wpisania się na listę strzelców.

