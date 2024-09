fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Rodrygo może zamienić Real Madryt na Liverpool

Real Madryt w trakcie ostatniej sesji transferowej pozyskał dwóch ofensywnych graczy. Szeregi giganta La Liga wzmocnili Endrick i Kylian Mbappe. Tym samym niezwykle poprawiła się jakość ofensywy. Jednocześnie dla niektórych graczy może zrobić się w niedalekiej przyszłości ciasno w szatni Królewskich.

Jednym z graczy, którego notowania u trenera Carlo Ancelottiego mogą spaść, jest Rodrygo Goes. 23-latek co prawda w tej kampanii w ośmiu meczach zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Niemniej nie milkną spekulacje na temat przyszłości reprezentanta Brazylii. Ostatnio ciekawe informacje przekazał Eduardo Inda z OkDiario.

🫵🏻 𝗘𝗹 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿𝗽𝗼𝗼𝗹 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲 𝗮 𝗥𝗼𝗱𝗿𝘆𝗴𝗼 𝗚𝗼𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗲𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗵 pic.twitter.com/Pg3tbZ2Ewj — Eduardo Inda (@eduardoinda) September 24, 2024

Źródło przekonuje, że Liverpool jest skłonny wyłożyć ogromne pieniądze na to, aby sfinalizować transfer z udziałem Rodrygo. Przedstawiciel Premier League jest podobno gotowy wyłożyć 100 milionów euro na transfer z udziałem zawodnika, którego umowa z ekipą z Hiszpanii obowiązuje do końca czerwca 2028 roiku. Do transakcji miałoby dojść latem przyszłego roku. Brazylijski piłkarz w zespole z Anfield Road miałby jednocześnie wypełnić lukę po Mohamedzie Salahu, który po zakończeniu sezonu ma rozstać się z Liverpoolem.

Ciekawe jest jednak to, że mimo zainteresowanie ze strony The Reds, na dzisiaj Rea nie przyjmuje do wiadomości tego, że może pożegnać się z Rodrygo. Jasne jest, że w najbliższych miesiącach Brazylijczyk może być wciąż kluczową postacią Los Blancos. Niewykluczone, że sytuacja zmieni się, jeśli pojawi się konkretna propozycja ze strony Liverpoolu. Wówczas wyjaśnić się może, jak na wyzwanie związane z grą w Premier League będzie zapatrywał się piłkarz.

Rodrygo trafił do Realu w lipcu 2019 roku z Santosu. Kosztował wówczas 45 milionów euro.

