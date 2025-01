Real Madryt zdecydował ws. transferu talentu. Perez nie ma wątpliwości

Real Madryt debatował nad transferem Nico Paza. Jak informuje The Athletic zarząd Los Blancos nie aktywuje klauzuli odkupu w kontrakcie zawodnika Como.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nico Paz nie trafi do Realu, Perez chce jeszcze poczekać

Real Madryt wyprodukował wielu utalentowanych zawodników, dzięki świetnej akademii klubowej. Jednym z wychowanków, który obecnie robi furorę w topowych liga w Europie jest Nico Paz. Argentyńczyk posiadający hiszpańskie obywatelstwo latem ubiegłego roku odszedł do Como. Beniaminek Serie A zapłacił za ofensywnego pomocnika 6 milionów euro.

Dość szybko okazało się, że inwestycja Como była strzałem w dziesiątkę. Nico Paz od początku rozgrywek jest jednym z kluczowych zawodników w taktyce Cesca Fabregasa. Jak dotąd wystąpił w 19 meczach, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 4 asysty.

Nic więc dziwnego, że w stronę reprezentanta Argentyny zaczęły spoglądać silniejsze kluby. Natomiast pierwszeństwo przy zakupie Paza ma Real Madryt. W umowie piłkarza znalazła się klauzula odkupu, z której Królewscy mogą skorzystać w każdym momencie. Natomiast jak przekazał Guillermo z portalu The Athletic po rozmowach zarządu w Madrycie postanowiono, że nie jest to odpowiedni moment, aby ponownie sprowadzić 20-latka.

Członkowie zarządu uważają, że jeśli talent pokroju Ardy Gulera otrzymuje mało szans od Carlo Ancelottiego, to Paz miałby jeszcze mniej okazji do gry. Dodatkowo są zdania, że Nico przez najbliższe dwa lata nie grałby zbyt wiele, przez co jego rozwój mógłby się zatrzymać. Florentino Perez podejmie odpowiednie kroki ws. odkupu piłkarza jeśli w składzie pojawi się dla niego miejsce.