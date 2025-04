Real Madryt chce pomocnika Liverpoolu. Oto możliwi następcy gwiazdy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ich może pozyskać Liverpool, jeśli Alexis Mac Allister przejdzie do Realu Madryt

Real Madryt latem 2025 roku planuje dokonanie co najmniej jednego głośnego transferu. Głównym celem Królewskich jest Trent Alexander-Arnold, którego przyjście na Santiago Bernabeu wydaje się przesądzone.

Tymczasem pojawiły się plotki o rzekomym zainteresowaniu Realu Madryt inną gwiazdą Liverpoolu. Serwis Marca poinformował, że Alexis Mac Allister stał się kandydatem do wzmocnienia środka pola Los Blancos. Ten transfer jest oczywiście dużo trudniejszy do zrealizowania, ale w Anglii już trwają spekulacje, kto może stać się potencjalnym następcę Argentyńczyka.

Listę trzech nazwisk, które mogłyby dołączyć do Liverpoolu, opublikował portal Daily Express i co ciekawe znajduje się na niej jeden z zawodników Realu Madryt. Mianowicie chodzi o Eduardo Camavingę. Francuz nie jest aż tak pewnym punktem Królewskich, co może skłonić go do zmiany barw.

Inne wskazywane opcje to Ederson z Atalanty oraz Tijjani Reijnders z AC Milanu. Obaj zawodnicy błyszczą w Serie A i na pewno mogliby stanowić istotne wzmocnienie drużyny Arne Slota.