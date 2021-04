Mino Raiola, według informacji Football Italia pojawił się we Włoszech. Celem jego wizyty w tym kraju jest omówienie przyszłości między innymi Gianluigiego Donnarummy. W tej kwestii znany agent piłkarski ma odbyć spotkania z przedstawicielami Milanu i Juventusu.

Wciąż niejasna przyszłość bramkarza Rossonerich

Gialuigi Donnarumma ma kontrakt ważny z Czerwono-czarnymi tylko do końca czerwca tego roku. W teorii włoski bramkarz może prowadzić już rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. W każdym razie w najbliższych dniach Mino Raiola ma umówić sytuację reprezentanta Włoch z decydentami Milanu.

Football Italia podała, że słynny menedżer był dzisiaj obecny w Turynie. Niemniej nie rozmawiał z władzami Juve. Udał się do tego miasta tylko po to, aby porozmawiać ze swoimi klientami, czyli Matthijsem De Ligtem i Federico Bernardeschim. W przypadku Włocha odnotujmy jednak, że nie było możliwości, aby agent spotkał się z nim twarzą w twarz, ponieważ zawodnik jest aktualnie na kwarantannie z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

Konkretne cele włoskiej wizyty

W czwartek Raiola ma natomiast przebywać w Mediolanie, gdzie ma dojść do spotkania 53-latka z działaczami 18-krotnych mistrzów Włoch. Możliwe jest też, że sternicy Juventusu spotkają się z Raiola, gdy ten wróci do Turynu. Ewentualnie może do tego dojść w biurze mistrzów Włoch w stolicy Lombardii.

Warto też dodać, że holendersko-włoski agent piłkarski odpowiada za interesy Zlatana Ibrahimovicia. W kontekście przyszłości Szweda sprawa wydaje się przesądzona i w kolejnej kampanii nadal powinien bronić barw Milanu. Dał to do zrozumienia dyrektor techniczny Rossonerich Paolo Maldini.