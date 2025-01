Puchacz zmienia klub. Reprezentant Polski zagra w Anglii

🚨🟢⚪️ Tymoteusz #Puchacz will join Plymouth Argyle with immediate effect!



It’s a loan deal until summer. All done and sealed.



The 25 y/o left-back has a contract with Holstein Kiel running until 2028.