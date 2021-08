Paul Pogba ma kontrakt z Manchesterem United ważny jeszcze tylko przez rok. Francuz chciał opuścić Old Trafford już tego lata, ale prawdopodobnie będzie musiał poczekać. Z jego pozyskania zrezygnował bowiem najbardziej zainteresowany nim klub.

Kontrakt Paula Pogby z Manchesterem United ważny jest tylko do 30 czerwca 2022 roku

Francuz wyrażał zainteresowanie zmianą barw klubowych już tego lata

28-latek najprawdopodobniej pozostanie na Old Trafford jeszcze przez rok

PSG zarządza odwrót

W sierpniu 2016 roku Manchester United zapłacił Juventusowi za Pogbę 105 milionów euro. Tym samym uczynił go wówczas najdroższym zawodnikiem na świecie. Pięcioletni pobyt Francuza na Old Trafford trudno jednak jednoznacznie ocenić. 28-latek pomógł drużynie wygrać Puchar Ligi Angielskiej (2017) oraz Ligę Europy (2017), ale to dorobek poniżej oczekiwań. Czerwone Diabły wciąż nie wróciły bowiem na szczyt w Premier League.

Fani Czerwonych Diabłów często narzekają na postawę Pogby. Mają do tego uzasadnione powody. Gdy 28-latek wyjeżdża na mecze reprezentacji, prezentuje się znacznie lepiej. Imponuje kreatywnością, niesamowitym podaniem oraz przeglądem pola. Dzięki takim występom wzbudził zainteresowanie Realu Madryt. Miało to jednak miejsce rok temu, a z przenosin do La Ligi nie wyszło. Francuz pozostał zatem na Old Trafford.

W sezonie 2020/2021 Pogba rozegrał 42 mecze. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył dziesięć asyst. Manchester United chce z nim przedłużyć kontrakt, ale 28-latek nie jest chętny na skorzystanie z propozycji aktualnego pracodawcy. Woli on bowiem zmienić otoczenie.

Długo wydawało się, że Paris Saint-Germain sprowadzi Pogbę w swoje szeregi już tego lata. Paryżanie koncentrują się jednak na pozyskaniu Leo Messiego, który jest ich priorytetem. Ponadto francuski klub i tak naruszył już zasady finansowego fair play. Le Parisien informuje, że PSG rezygnuje ze sprowadzenia Pogby w tym oknie transferowym. Niewykluczone jednak iż 28-latek trafi do Ligue 1, gdy wygaśnie jego umowa z Manchesterem United. To nastąpi 1 lipca 2022 roku.

