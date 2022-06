fot. PressFocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches to w ostatnim czasie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Portugalczyk jest jednym z głównych celów AC Milanu. Ostatnio natomiast pojawiły się spekulacje, że zawodnik znajduje się także na radarze PSG. Stanowisko w sprawie przedstawił prezydent Lille.

Renato Sanches prawdopodobnie tego lata zmieni barwy klubowe

Chętnych na Portugalczyka nie brakuje

Kilka słów na temat 24-latka wypowiedział sternik Lille

Nie ma tematu Renato Sanchesa w PSG?

Renato Sanches to piłkarz, mający kontrakt ważny z Lille do końca czerwca 2023 roku. Przedstawiciel Ligeu 1 ma zatem jedną z ostatnich okazji na sprzedaż piłkarza za rozsądną cenę. Faworytem do pozyskania zawodnika przez długi czas wydawał się Milan. Ostatnio natomiast pojawiły się głosy, że chęć pozyskania piłkarza ma też PSG.

Prezydent Lille, Olivier Letang, podzielił się wiedzą na temat zainteresowania reprezentantem Portugalii przez inne ekipy.

– Renato był bardzo bliski przeprowadzki do Barcelony w minionym roku, ale pojawił się problem, który uniemożliwił zawarcie umowy – rzekł sternik francuskiego klubu na konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

– Jeśli mówimy o tym, o czym teraz dyskutują ludzie, chcę zauważyć, że PSG nie przedstawiło jeszcze żadnych propozycji za Sanchesa. Mogę jednak powiedzieć, że transferem Renato jest zainteresowany duży europejski klub – ujawnił Letang.

24-letni piłkarz w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 32 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i pięć asyst.

Czytaj więcej: Sensacyjny zwrot ws. przyszłości Renato Sanchesa?