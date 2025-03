fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Carlo Ancelotti znalazł się ponownie na radarze Chelsea

Real Madryt wciąż nie podjął decyzji w sprawie przyszłości Carlo Ancelottiego. Włoch co prawda ma ważny kontrakt z gigantem La Liga. W każdym razie stołeczna ekipa może brać pod uwagę zmianę trenera. Tymczasem już jest chętny na zatrudnienie Ancelottiego, o czym informuje Fichajes.net.

Źródło podaje, że Chelsea nie jest do końca przekonana do Enzo Mareski. W związku z tym możliwa jest roszada na stanowisku menedżera. Właśnie aktualny trener Królewskich miałby być postrzegany za tego, który mógłby pomóc walczyć The Blues o najwyższe cele.

Fichajes.net przekonuje, że przedstawiciele Chelsea są skłonni złożyć ofertę opiewającą na wiele milionów funtów, aby skusić Ancelottiego do powrotu do Londynu. Włoch w przeszłości odnosił już sukcesy z londyńską ekipą, więc w stołecznym klubie jest wspominany bardzo dobrze.

Ancelotti ma umowę z ekipą z ligi hiszpańskiej do końca czerwca 2026 roku. W swoim trenerskim CV ma takie kluby jak: Everton, Bayern Monachium czy Chelsea. Włoski trener swoją drugą przygodę z Realem zaczął w lipcu 2021 roku. Jak na razie prowadził Królewskich w jej trakcie 2019 razy, notując bilans punktowy na poziomie 2,27 punktu na mecz.

Chelsea na dzisiaj plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Premier League, licząc się wciąż w grze o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem w 1/4 finału Ligi Konferencji ekipa z Londynu zmierzy się w dwumeczu z Legią Warszawa.

