Monza była gotowa zakontraktować Alejandro Papu Gomeza. Jednak Argentyńczyk odrzucił możliwość powrotu do Serie A. Transfer 35-latka wkrótce ogłosi jeden z saudyjskich klubów.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Alejandro Papu Gomez

Alejandro Papu Gomez mógł trafić do Monzy

Jednak 35-latek odrzucił możliwość powrotu do Italii

Wkrótce Argentyńczyk nawiąże współpracę z jednym z saudyjskich klubów

Papu Gomez zdecydował się dołączyć do Arabii Saudyjskiej

Portal “Calciomercato.com” poinformował, że Alejandro Papu Gomez mógł wrócić do Serie A. Mistrz świata w ostatnich dniach prowadził rozmowy z Monzą. Na ten ruch piłkarza namawiała cała jego rodzina, ponieważ przez sześć i pół roku mieszkali we Włoszech i dobrze wspominają ten okres, jednak ten zdecydował się obrać inny kierunek.

Transfer Papu Gomeza wkrótce ogłosi jeden z saudyjskich klubów. To właśnie oni przekonali argentyńskiego pomocnika do przeprowadzki, głównie za sprawą olbrzymiego kontraktu. Media nie zdradziły nazwy klubu, do którego trafi 35-latek.

W ostatnim dniu okienka transferowego Alejandro Papu Gomez opuścił Sevillę. Jego kontrakt bowiem został rozwiązany za porozumieniem stron. W barwach hiszpańskiego klubu rozegrał łącznie 90 spotkań, w których zdobył 10 bramek oraz zanotował sześć asyst.

Sprawdź także: Atletico pracuje nad nowym kontraktem dla mistrza świata. Porozumienie coraz bliżej