Transfer Olmo wpłynie na gwiazdę Barcelony. Odejdzie z klubu

Transfer Daniego Olmo do FC Barcelony może sprawić, że z klubem pożegna się inna gwiazda. "Sport" przekonuje, że w ostatnich tygodniach okienka, Blaugranę może opuścić czołowy zawodnik.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Przyszłość Raphinhi wciąż pod dużym znakiem zapytania

FC Barcelona w następnych dniach planuje spotkania z agentami zawodników, którzy niekoniecznie znajdują się w planach Hansiego Flicka na nadchodzący sezon. Wśród tych piłkarzy znajdują się takie nazwiska, jak Vitor Roque, Ferran Torres i Clement Lenglet. Jednakże Duma Katalonii nie wyklucza niespodzianek, co stawia również przyszłość Raphinhi pod znakiem zapytania, zwłaszcza po przybyciu do klubu Daniego Olmo.

Według raportu katalońskiego “Sportu”, Raphinha jest jednym z zawodników, którzy mogą opuścić Barcelonę w ostatnich tygodniach okna transferowego. Chociaż na liście zawodników do sprzedaży jest kilku graczy z wyższym priorytetem, Barcelona nie wyklucza jego odejścia, jeśli otrzyma atrakcyjną ofertę za brazylijskiego napastnika. Barcelona wysoko ceni Raphinhę za jakość, którą wnosi do zespołu. Odegrał kluczową rolę w ubiegłorocznej kampanii. Niemniej jednak, jeśli pojawi się lukratywna oferta to Blaugrana z pewnością ją rozważy.

Należy zauważyć, że Raphinha nadal ma solidną pozycję na rynku angielskim, po tym jak wcześniej zaimponował w Premier League. Napastnik otrzymał również atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej, choć największym wyzwaniem dla Barcelony będzie przekonanie zawodnika do opuszczenia klubu. Ostatnie doniesienia sugerują, że Raphinha nie zamierza kończyć swojego rozdziału w Barcelonie, dlatego trudno przewidzieć ostateczne rozstrzygnięcie tej sagi.

