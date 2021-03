Ojciec potwierdza. Cavaniemu źle w Manchesterze United

Ojciec Edinsona Cavaniego potwierdził w wywiadzie wcześniejsze spekulacje mówiące o tym, że napastnik chce opuścić Manchester United. Łączy się go z transferem do argentyńskiego Boca Juniors.

Były napastnik Paris-Saint Germain dołączył do Manchesteru United ostatniego dnia letniego okienka transferowego jako wolny zawodnik. Nie minął rok, a Edinson Cavani uważa swoją decyzję za błąd. Dobitnie podkreślają to słowa jego ojca. Napastnik nie czuje się dobrze w Anglii i Manchesterze United. Pragnie jak najszybciej przenieść się do Ameryki Południowej.

Cavani tęskni za rodziną

Według informacji argentyńskiej gazety Ole, 34-latek chciałby trafić do Boca Juniors, by “spełnić marzenie z dzieciństwa”. Ponadto, ponoć Urugwajczyk dał kiedyś słowo wiceprezesowi klubu, Juanowi Romanowi Riquelme, że pewnego dnia założy koszulkę argentyńskiego zespołu.

Ojciec Cavaniego udzielił wywiadu w programie “Superfutbol”, który nadawany jest w argentyńskiej telewizji. – Mój syn nie jest szczęśliwy w Anglii i pragnie być bliżej rodziny. Chce grać w Ameryce Południowej – oznajmił ojciec.

– Chciałbym, by Edinson trafił do zespołu z ambicjami, który walczy o trofea. Wiele razy rozmawiał z prezydentem Boca Juniors i wiem, że chciałby grać dla tego zespołu. Mój syn nie zamierza zostawać na dłużej w Manchesterze United – dodał.

Ojciec Cavaniego jest przekonany o tym, że jego syn opuści Old Trafford tuż po zakończeniu sezonu. Kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu, a działacze mają możliwość przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. – Dali jednak mojemu synowi słowo. Powiedzieli, że jeśli jego życzeniem będzie odejście, to mu na to pozwolą – zaznaczył Cavani senior.

Solskjaer chciał z nim rozmawiać

Menedżer United, Ole Gunnar Solskjaer mówił w niedawnym wywiadzie, że chciałby zatrzymać w klubie Cavaniego i liczy na przeprowadzenie z nim na ten temat rozmowy. Wypowiedź ojca napastnika sugeruje jednak, że ostateczna decyzja co do zmiany otoczenia już zapadła.

Cavani wystąpił jak dotąd w 25 meczach dla United. Zdobył w nich siedem goli.