Nowy kierunek dla Alfareli, odejście prawdopodobne. Mocna odpowiedź z Belgii w sprawie Yowa [NASZ NEWS]

Wszystko wskazuje na to, że Migouel Alfarela jest coraz bliżej opuszczenia Legii. Francuz dołączył do klubu tego lata, ale pierwsze pół roku w jego wykonaniu było bardzo rozczarowujące. Z informacji goal.pl wynika, że już wkrótce piłkarz może opuścić Legię.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Zamieni Legię na Grecję?



Legia Warszawa, również w osobie trenera Goncalo Feio, mocno zabiegała o ten transfer. Polski klub składał za Migouela Alfarelę kilka ofert, aż w końcu dopiął swego. Francuz za około milion euro trafił na Łazienkowską, ale szybko okazało się, że coś tu nie gra. W sensie nie grał, tak jak oczekiwano, sam Alfarela. Oczywiście, w takiej sytuacji rozczarowanie jest z obu stron.



Na efekty tej frustracji nie trzeba było długo czekać. Sebastian Staszewski poinformował, że klub może wypożyczyć Alfarelę, bo jest zainteresowanie jego usługami ze strony klubów francuskich. Niedługo później do goal.pl dotarły informacje, że w grę mógłby też wchodzić Qarabag FK.



W sobotę wieczorem ustaliliśmy jednak, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Alfareli jest Grecja. Jeden z tamtejszych klubów jest nim na tyle mocno zainteresowany, że zamiana ligi polskiej na grecką wydaje się bardzo prawdopodobna. Decyzję w tej sprawie poznamy zapewne w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Nie było telefonów w sprawie Yowa

Natomiast jeszcze co do Legii i spraw transferowych. The Athletic poinformował, że Legia zainteresowała się amerykańskim skrzydłowym belgijskiego Westerlo. Ma to być Griffin Yow, wyceniany na 3,5 mln euro. Goal.pl sprawdził tę informację. I w tym momencie dosłownie cytujemy jednego z działaczy tego klubu: “Dostaliśmy zero telefonów i zero propozycji ze strony Legii. Dlatego dla mnie ta informacja jest nieprawdziwa” – przekazał nam jeden z najważniejszych ludzi w Westerlo.