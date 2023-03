FC Barcelona nie wiąże przyszłości z Sergino Destem, który obecny sezon spędza na wypożyczeniu w Milanie. Mistrzowie Włoch nie chcą zatrzymać go na dłużej, więc Amerykanin latem musi szukać nowego klubu. Wśród zainteresowanych wyróżnia się West Ham United.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergino Dest

Sergino Dest przebywa obecnie na wypożyczeniu w Milanie

Jego postawa w Serie A nie napawa optymizmem, dlatego FC Barcelonie nie wiąże z nim przyszłości

Latem Amerykanin zostanie sprzedany i może trafić do Londynu

Dest z kolejną szansą?

Sergino Dest znalazł się na zakręcie swojej piłkarskiej kariery. Po obiecującym okresie w Ajaksie Amsterdam Amerykanina wyciągnęła FC Barcelona, dla której miał być naturalnym następcą Daniego Alvesa. Defensor nie prezentował jednak odpowiedniego poziomu, dlatego zeszłego lata trafił na wypożyczenie do Milanu.

Początkowo otrzymywał szanse gry, lecz z czasem Stefano Pioli odstawił go od składu. Władze mistrza Włoch są już przekonane, że nie skorzystają z opcji wykupu i po sezonie odeślą go do Katalonii.

Dest nie ma przyszłości również w szeregach Blaugrany, dlatego niebawem będzie musiał poszukać nowego klubu. Rozstanie jest na rękę FC Barcelonie, która liczy na jakikolwiek zarobek. 22-latkiem interesuje się West Ham United. Niewykluczone więc, że otrzyma on szansę gry w Premier League.

Zobacz również: De Gea daleko od pozostania na Old Trafford. Czterech możliwych zastępców Hiszpana