DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Nicolo Fagioli zaproponowany gigantom Premier League

Juventus przeszedł ogromne zmiany podczas ostatniego letniego okienka transferowego. Nowym trenerem drużyny Starej Damy został Thiago Motta, który zastąpił na tym stanowisku Massimiliano Allegriego. Poprzedniego lata na Allianz Stadium przenieśli się m.in. Teun Koopmeiners, Khephren Thuram czy Francisco Conceicao. Najprawdopodobniej to nie koniec roszad w Turynie, ponieważ Bianconeri szykują kolejne wzmocnienia.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru City [WIDEO]

Najpierw Juventus planuje jednak pozbyć się kilku zawodników, żeby zebrać fundusze na dokonanie zakupów w najbliższym styczniowym oknie transferowym. Jednym z piłkarzy, który może odejść z włoskiego klubu, jest Nicolo Fagioli. Włodarze Starej Damy są gotowi sprzedać środkowego pomocnika. Co więcej, według najnowszych informacji dziennika “La Gazzetta dello Sport” władze Bianconerich zaoferowały swojego zawodnika Manchesterowi City oraz Manchesterowi United.

Nie wiadomo, czy angielscy potentaci będą zainteresowani sprowadzeniem Nicolo Fagioliego, ale najwyraźniej otrzymali szansę pozyskania siedmiokrotnego reprezentanta Włoch. Wychowanek Piacenzy występuje w Turynie od lipca 2015 roku, kiedy trafił do akademii Juventusu za 650 tysięcy euro z Cremonese, by w styczniu 2021 roku awansować do seniorskiego zespołu. 23-letni pomocnik w koszulce ekipy z Piemontu rozegrał łącznie 61 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował 8 asyst.