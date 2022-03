fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen to bez wątpienia jedna z największych gwiazd Serie A. Nigeryjczyk aktualnie broni barw SSC Napoli. Możliwe jednak, że latem sytuacja ulegnie zmianie. Corriere della Sera sugeruje, że zawodnik może zakotwiczyć w Premier League.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Victora Osimhena

Włoskie media twierdzą, że latem Newcastle United podejmie kolejna próbę pozyskania Nigeryjczyka

Przedstawiciel Premier League jest gotowy wydac krocie na transfer z udziałem 23-latka

Osimhen zamieni Serie A na Premier League?

Victor Osimhen w trakcie trwającego sezonu strzelił jak na razie siedem goli i zaliczył trzy asysty. 23-latek trafił do Napoli we wrześniu 2020 roku z Lille za 75 milinów euro. Obecny kontrakt zawodnika z klubem z Neapolu obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Tymczasem ciekawe doniesienia na temat Osimhan podaje Corriere della Sera. Włoski dziennik twierdzi, że Newcastle jest gotowe wyłożyć 100 milionów euro na transfer z udziałem reprezentanta Włoch. Sternicy Srok już w styczniu próbowali pozyskać piłkarza, ale bez efektu.

W trakcie trwającej kampanii Osimhen rozegrał łącznie 23 mecze, licząc wszystkie rozgrywki. W swoim piłkarskim CV zawodnik oprócz Lille ma też takie kluby jak VfL Wolfsburg, czy Charleroi.

W drużynie narodowej Osimhen gra natomiast od 2017 roku. Jak dotąd wystąpił w 18 spotkaniach reprezentacji Nigerii, notując w nich 10 goli.

