Newcastle może stracić gwiazdę. Arsenal zaciera ręce

Alexander Isak marzy o grze w Lidze Mistrzów. Według portalu Daily Mail jeśli Sroki nie awansują do rozgrywek, Szwed może odejść z klubu. O pozyskaniu napastnika myśli Arsenal.

IOIO IMAGES / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle

Isak gotów odejść z Newcastle, warunkiem brak gry w Lidze Mistrzów

Newcastle po świetnym sezonie 2022-2023, gdzie uzyskali awans do Ligi Mistrzów, w następnych rozgrywkach nie było w stanie powtórzyć sukcesu. Część zawodników, którzy zostali sprowadzeni do klubu z myślą o grze w europejskich pucharach, zaczyna powoli myśleć o zmianie barw. The Magpies w bieżącej kampanii występuję tylko i wyłącznie w rozgrywkach na krajowym podwórku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jeden z piłkarzy, który chciałby regularnie występować w Lidze Mistrzów to Alexander Isak. Szwed to jedna z największych gwiazd Newcastle, o czym świadczy kwota 70 milionów euro wydana na transfer napastnika latem 2022 roku.

Na niekorzyść Newcastle działa nie tylko fakt, że nie występują w Lidze Mistrzów, ale również zainteresowanie, jakie generuje Isak. Z najnowszych informacji przekazanych przez portal Daily Mail wynika, że 25-latek zaczął poważnie myśleć o transferze. Dziennikarz Craig Hope przekazał, że Szwed będzie naciskał na sprzedaż jeśli Newcastle nie uzyska awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Taki obrót spraw działa na korzyść Arsenalu. Kanonierzy już od dłuższego czasu są zainteresowani sprowadzeniem reprezentanta Szwecji. Nie jest tajemnicą, że Mikel Arteta szuka nowej dziewiątki, a Isak miałby być brakującym elementem w układance Hiszpana.

W tym sezonie Isak rozegrał 7 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę. Umowa z Newcastle obowiązuje do 2028 roku.