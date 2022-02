Pressfocus Na zdjęciu: Bernardo Silva i Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele wrócił zimą na stare śmieci. Francuz znów jest częścią Olympique Lyon i po dwóch występach ma już asystę na koncie. Pomocnik wraca do formy w Ligue 1, ale istnieje realna szansa, że znów zostanie pełnoprawnym piłkarzem Olimpijczyków. Prezydent klubu zdradził, co musi się stać, żeby w ogóle doszło do takiego scenariusza.

Tanguy Ndombele spędzi resztę sezonu w Lyonie

Pomocnik dobrze czuje się w klubie, który reprezentował w latach 2017-2019

Jak przekazał prezydent klubu, Francuz zostanie na dłużej, jeżeli Olimpijczycy wygrają Ligę Europy

Ndombele wraca do formy w Ligue 1

Tanguy Ndombele został piłkarzem Tottenham, aby spełnić marzenia z dzieciństwa. Po krótkim czasie wrócił jednak do Francji, gdzie ponownie zasilił Olympique Lyon. Pierwsze dwa sezony w barwach Spurs były całkiem niezłe w wykonaniu środkowego pomocnika. Niespodziewanie piłkarz stracił na jakości już podczas letnich przygotowań do sezonu 2021/22, dlatego dostawał niewiele szans pod wodzą Nuno Santo czy Antonio Conte.

Londyńczycy zgodzili się na wypożyczenie gracza, za którego zapłacili okrągłe 70 mln funtów. Wciąż pozostaje częścią kadry Kogutów, ale nie ma pewności czy będzie chciał wrócić. Według Le Parisien, 25-latek cieszy się z powrotu do Ligue 1. Do tego lada moment zacznie odgrywać kluczową rolę w projekcie Petera Bosza. Kilka dni temu zagrał całe spotkanie i zanotował asystę w wygranym meczu z OGC Nice (2:0).

W czwartek starują pierwsze rywalizacje 1/16 finału Ligi Europy. Lyon z racji, że wygrał swoją grupę czeka na rywala w kolejnej rudzie, jak pozostałych sześć innych zespołów. Ciekawej wypowiedzi dla RMC udzielił natomiast klubowy prezydent, Aulas odnośnie przyszłości Ndombele w jego drużynie.

– Istnieje szansa na stałą umowę z Ndombele. Jeśli wygramy Ligę Europy, wszystko jest możliwe – zapewnił Aulas.

– Musieliśmy dużo negocjować z Tottenham, nie było to łatwe, więc wykup też nie byłby łatwą sprawą – dodał.

Obecnie Lyon jest siódmą siłą francuskiej ekstraklasy. Czołówka Ligue 1 jest jednak blisko, bo Olimpijczycy do czwartej lokaty tracą jedynie cztery punkty. Z kolei wypożyczenie Ndombele kończy się wraz z końcem sezonu. Dalej nie ma pewności, co do przyszłości pomocnika, ale przy dobrych statystykach w drugiej części kampanii, Tottenaham zapewne nie będzie myślał o jego sprzedaży.

