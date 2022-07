PressFocus Na zdjęciu: Neto

FC Barcelona chce tego lata sprzedać rezerwowego bramkarza, Neto. Upadł temat jego transferu do Celty Vigo, ale Brazylijczyk zwrócił uwagę Napoli. Włosi wciąż nie znaleźli następcy Davida Ospiny.

Neto ma tego lata odejść z Barcelony. Nie poleciał nawet z drużyną na tournee do Stanów Zjednoczonych

Zainteresowanie Brazylijczykiem wyraziło Napoli

Przed Neto na liście życzeń Włochów znajdują się Keylor Navas oraz Kepa Arrizabalaga

Neto na radarze Napoli

FC Barcelona poza dokonywaniem zakupów, wciąż musi też sprzedawać graczy. Jednym z pięciu zawodników, którzy nie wyruszyli z zespołem do Stanów Zjednoczonych, był Neto. Rezerwowy bramkarz Dumy Katalonii inkasuje pensję na poziomie młodych gwiazd pokroju Ansu Fatiego czy Pedriego, a pozostał mu jeszcze rok umowy. Mateu Alemany liczy, że zanim pierwsza drużyna wróci do Hiszpanii, 33-latka nie będzie już w klubie.

Jeszcze niedawno interesowała się nim Celta Vigo, ale temat upadł. Teraz przed golkiperem pojawiła się znacznie ekskluzywniejsza oferta. Znalazł się bowiem ponoć na radarze Napoli.

Partenopei wciąż nie znaleźli następcy Davida Ospiny, który trafił do Al-Nassr. Jeżeli Neto dojdzie do porozumienia z nowym pracodawcą, Barcelona jest skłonna zwolnić go z ostatniego roku kontraktu. Wówczas mógłby podpisać umowę jako wolny zawodnik. Brazylijczyk nie jest jednak numerem jeden na liście Włochów. Najpierw chcą zbadać możliwość sprowadzenia Keylora Navasa lub Kepy Arribazalagi.

Neto w minionym sezonie rozegrał zaledwie cztery spotkania, licząc wszystkie rozgrywki.

