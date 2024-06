fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Napastnik Cracovii chce do Legii

Legia Warszawa działa tego lata bardzo szybko. Celem jest powrót do walki o najwyższe cele, w tym o mistrzostwo Polski, którego nie udało się zdobyć w trzech ostatnich sezonach. Drużyna Goncalo Feio ma zostać w tym okienku poważnie wzmocniona, tak aby zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu.

Stołeczny klub ogłosił już transfer Luquinhasa, Kacpra Chodyny, Claude Goncalvesa oraz Jeana-Pierre’a Nsame. Ten ostatni nie zaspokoił jednak potrzeb, jeśli chodzi o wzmocnienia linii ataku. Legia naciska bowiem na transfer jeszcze jednego napastnika i nie wyklucza sprowadzenia któregoś z piłkarzy grających w Ekstraklasie. “WP Sportowe Fakty” donosi, że w dalszym ciągu istnieje temat przenosin Benjamina Kallmana, którym warszawiacy interesowali się jeszcze przed sfinalizowaniem wypożyczenia Nsame.

Kallman ma za sobą dobry sezon, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. Zakończył go z dorobkiem dziewięciu bramek i siedmiu asyst. To imponujący wynik biorąc pod uwagę, że grał w Cracovii, która do niemal ostatniej kolejki drżała o utrzymanie w Ekstraklasie. Reprezentant Finlandii jest bardzo zainteresowany przeprowadzką do Legii Warszawa, lecz na drodze stoją Pasy, które niekoniecznie zamierzają pozbywać się swojego najlepszego zawodnika. Liczą na pieniądze, których Wojskowi nie będą w stanie zapłacić. Teraz wiele będzie zależało od postawy samego Kallmana, który teoretycznie w przyszłym roku będzie mógł dołączyć do Legii w ramach wolnego transferu, po wygaśnięciu umowy z Cracovią.