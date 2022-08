PressFocus Na zdjęciu: Santi Mina

Santi Mina został nowym zawodnikiem klubu Al-Shabab z Arabii Saudyjskiej. Zawodnika skazano na cztery lata za przestępstwo seksualne, a Celta Vigo wykluczyła go z życia drużyny. Napastnik zdecydował się na Arabię, bo kraj ten nie ma umowy o ekstradycji z Hiszpanią.

Santi Mina został skazany na cztery lata za przestępstwa na tle seksualnym

Celta Vigo wypożyczyła go do saudyjskiego Al-Shabab

Arabia Saudyjska nie ma bowiem umowy o ekstradycji z Hiszpanią

Santi Mina ucieka przed więzieniem do Arabii Saudyjskiej

Celta Vigo wreszcie – choć w teorii zaledwie na rok – pozbyła się problemu, jakim w ostatnich miesiącach stał się Santi Mina. Dawnego młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii skazano na cztery lata bezwzględnego więzienia za przestępstwa na tle seksualnym. Klub z Galicji usiłował odciąć się od swojego podopiecznego, wyłączając go z życia drużyny. Ostatecznie Mina wywalczył sobie możliwość trenowania na obiekcie Celty, ale czynił to indywidualnie.

Dla Celticos kwestia kontraktu 26-latka była ogromnym problemem. Napastnik inkasuje jedną z najwyższych pensji w zespole, a przecież nie występuje w spotkaniach. Ostatecznie wszystkie strony znalazły krótkoterminowe rozwiązanie. We wtorek Hiszpanie poinformowali, że Mina zostanie wypożyczony do Al-Shabab. Wybór Arabii Saudyjskiej wydaje się nie być przypadkowy. Kraj ten nie ma umowy o ekstradycji z Hiszpanią, co pozwoliłoby zawodnikowi uniknąć więzienia, przynajmniej przez jakiś czas. Obecnie gracz czeka na uprawomocnienie wspomnianego wcześniej wyroku. Trudno wyobrazić sobie powrót 26-latka do ojczyzny. Niewykluczone, że po zakończeniu wypożyczenia zostanie w Arabii Saudyjskiej na stałe.

Santi Mina już w Arabii Saudyjskiej. Myślę, że prędko go w Hiszpanii nie zobaczymy, bo czeka na uprawomocnienie się wyroku czterech lat bezwzględnego więzienia za przestępstwa na tle seksualnym, a Arabia nie ma umowy o ekstradycji z Hiszpanią. pic.twitter.com/Z5ojObv8pI — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) August 23, 2022

W minionym sezonie Mina wystąpił w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i pięć asyst.

