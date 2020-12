Milan zdecydowany na piłkarza Man Utd

AC Milan jest zdecydowany na zatrzymanie w zespole na dłużej portugalskiego obrońcy Diogo Dalot. Aktualnie zawodnik występuje w zespole Rossonerich na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United.

W umowie między klubami nie znalazł się konkretny zapis umożliwiający Milanowi wykupienie zawodnika. Przedstawiciele obu klubów zawarli jednak dżentelmeńską umowę w sprawie możliwego podjęcia rozmów na temat definitywnego transferu w trakcie sezonu.

Jak informuje Calciomercato.com, władze Rossonerich są zdecydowani na zatrzymanie 21-latka w drużynie i chcą w najbliższym czasie rozpocząć negocjacje w tej sprawie. Klub z Old Trafford jest podobny gotowy na sprzedaż swojego piłkarza, który nie znajduje się w planach menedżera Ole Gunnara Solskjaera. Pewne miejsce na prawej stronie defensywy Czerwonych Diabłów ma Aaron Wan-Bissaka, a klub rozważa również sprowadzenie Kierana Trippiera, Nordiego Mukiele lub Maxa Aaronsa.

Finalizacji definitywnego transferu Dalot do Milan nie należy jednak spodziewać się w najbliższym czasie. Rossoneri mają obecnie inne priorytety, a są nimi kontraktowe rozmowy z Hakanem Calhanoglu i Gianluigi Donnarummą.

Portugalczyk od czasu dołączenia do Milanu rozegrał w jego barwach 11 spotkań, zdobywając jednego gola i notując dwie asysty. Trener Stefano Pioli stawiał na niego przede wszystkim w rozgrywkach Ligi Europy, w których wystąpił we wszystkich sześciu meczach w pełnym wymiarze czasowym. Na boiskach Serie A pojawił się do tej pory tylko cztery razy, spędzając na murawie łącznie 109 minut.