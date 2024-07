Victor Osimhen wciąż nie wybrał swojego nowego klubu. Do walki z PSG zamierza dołączyć Manchester United, który rozważa złożenie szalonej oferty - donosi "La Repubblica".

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Man Utd poświęci swoją gwiazdę dla Osimhena?

Victor Osimhen od dawna zapowiadał, że sezon 2023/2024 będzie jego ostatnim w barwach Napoli. Już bezpośrednio po zdobyciu mistrzostwa Włoch zabiegały o niego największe kluby w Europie, lecz Aurelio De Laurentiis kategorycznie odrzucał wszystkie oferty za swoją największą gwiazdę. Nigeryjczyk został w Neapolu na jeszcze jeden rok, otrzymując przy tym obietnicę, że hitowy transfer z jego udziałem będzie mógł się zrealizować tego lata.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy nie brakowało doniesień łączących go z kolejnymi klubami. Poważne zainteresowanie wykazywali chociażby Chelsea oraz Arsenal, które obecnie wydają się skupiać na innych kandydatach. O Osimhena wciąż intensywnie zabiega Paris Saint-Germain, widząc w nim następcę Kyliana Mbappe. Ten jest niespecjalnie przekonany do tego kierunku przeprowadzki, preferując grę w Premier League. Kto jeszcze może zgłosić się po czołowego snajpera Serie A?

“La Repubblica” informuje, że sytuacji Osimhena przygląda się Manchester United, który do tej pory rozważał kandydaturę Joshuy Zirkzeego. Problemem jest fakt potencjalnie ogromnego wydatku na sprowadzenie 25-latka. Klauzula wykupu w jego umowie wynosi aż 120 milionów euro. Zdaniem mediów, Czerwone Diabły rozważają złożenie szalonej propozycji. Napoli miałoby otrzymać w rozliczeniu pieniądze oraz Rasmusa Hojlunda, który na Old Trafford póki co nie zachwyca.

21-letni Duńczyk trafił do Manchesteru United z Atalanty za kwotę przekraczającą 70 milionów euro. Sezon 2023/2024 w jego wykonaniu był bardzo przeciętny. Czerwone Diabły wiążą z nim przyszłość, ale wizja sprowadzenia w jego miejsce Osimhena może okazać się korzystniejsza dla drużyny.