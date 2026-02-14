McTominay marzy o tym kierunku. Możliwy wielki transfer

Scott McTominay z SSC Napoli marzy o powrocie do Premier League - informuje "Tuttomercatoweb". Szkocki pomocnik znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru United.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Manchester United celuje w powrót Scotta McTominaya

Scott McTominay latem 2024 roku zamienił Manchester United na SSC Napoli. Szybko stał się jednym z liderów włoskiego zespołu. W bieżącym sezonie zdobył 10 bramek i dołożył cztery asysty w 34 spotkaniach. Piłkarz imponuje zarówno w defensywie, jak i w grze ofensywnej.

Obecnie 29-letni pomocnik nie kryje, że jego celem jest powrót do Premier League. Jak podaje serwis „Tuttomercatoweb”, Czerwone Diabły rozważają przeprowadzenie transferu McTominaya już latem 2026 roku. Co istotne, Szkot prowadzi także rozmowy z Napoli w sprawie nowego kontraktu, który obowiązuje do czerwca 2028 roku. To pokazuje, że pozostaje elastyczny w kwestii swojej przyszłości, choć powrót na Wyspy Brytyjskie jest dla niego priorytetem.

McTominay znany jest z twardej, nieustępliwej gry i świetnego przeglądu pola. Jego doświadczenie z Premier League byłoby dużym wzmocnieniem dla Manchesteru United, zwłaszcza w obliczu odejścia Casemiro. Brazylijczyk nie przedłuży kontrakt na Old Trafford.

Na ten moment nie wiadomo, na jakich warunkach piłkarz wróciłby do Anglii. Serwis Transfermarkt.de wycenia 67-krotnego reprezentanta Szkocji na 45 milionów euro. Dla McTominaya Napoli jest dopiero drugim klubem w karierze. Wcześniej w barwach Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 255 meczów i zdobył 29 bramek.