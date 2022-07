Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Piłkarska opinia publiczna w Niemczech zakwalifikowała doniesienia o zainteresowaniu Bayernu Monachium Cristiano Ronaldo jako zwykłe plotki. Była gwiazda Bawarczyków, Lotthar Matthaus uważa jednak, że jeśli jest choć cień szansy, to monachijczycy powinni powalczyć o ściągnięcie Portugalczyka.

Bayern Monachium faktycznie sondował możliwość transferu Cristiano Ronaldo, ale odstraszyły go jego oczekiwania finansowe

Lotthar Matthaus uważa jednak, że w razie odejścia Roberta Lewandowskiego, transfer Portugalczyka jest realny

Były reprezentant Niemiec uważa, że CR7 przez dwa lata dalej byłby w stanie grać na najwyższym poziomie

Ronaldo odstraszył Bayern

Cristiano Ronaldo nie wyobraża sobie występów w Lidze Europy w barwach Manchester United i desperacko szuka klubu, w którym w dalszym ciągu mógłby występować w Lidze Mistrzów. W poniedziałek najwięcej mówiło się o możliwym transferze do Chelsea FC, z kolei w zeszłym tygodniu niemieckie (ale i angielskie oraz hiszpańskie media) donosiły o zainteresowaniu Bayernu Monachium.

W prasowych spekulacjach przewijały się informacje o rocznym kontrakcie, z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Transfer miał jednak dojść do skutku, tylko w przypadku odejścia Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona. Władze mistrzów Niemiec przyznały, że faktycznie badały możliwość przejścia CR7 do Monachium, ale odstraszyły ich finansowe oczekiwania Portugalczyka.

Były gwiazdor Bawarczyków, Lotthar Matthaus jednak uważa, że FCB powinien zrobić wszystko, aby spróbować ściągnąć na Allianz Arena CR7.

Matthaus popiera transfer Ronaldo

– Ronaldo w Bayernie? To byłoby sexy! Klub jeszcze raz powinien przemyśleć tą opcję i spróbować go przekonać jeszcze raz – przyznał w rozmowie ze Sky Germany.

– Jeżeli uważasz, że Ronaldo mógłby fizycznie w najbliższym roku lub dwóch latach pomóc Bayernowi i można byłoby zainwestować w niego opłatę, pierwotnie wygenerowaną dla Roberta Lewandowskiego, to faktycznie należy o tym pomyśleć – dodał.

– Jeśli Portugalczyk byłby zadowolony z pensji na poziomie Lewandowskiego, to można zacząć działać. Wtedy Julian Nagelsmann miałby do dyspozycji dwóch klasowych środkowych pomocników, reprezentantów Niemiec oraz bardzo mocne rezerwy – zakończył.

