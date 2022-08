fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Coraz więcej wskazuje na to, że dla Sergio Busquetsa sezon 2022/2023 będzie ostatnim w barwach FC Barcelony. Klub już zaczyna rozglądać się za jego potencjalnym następcą, a trop prowadzi do San Sebastian, gdzie gra 23-letni Martin Zubimendi.

Sergio Busquets może po sezonie wynieść się do Stanów Zjednoczonych i kontynuować karierę w Major League Soccer

FC Barcelona szuka jego potencjalnego następcy, a jednym z głównym kandydatów jest Martin Zubimendi

Klauzula wykupu w kontrakcie Hiszpana wynosi 60 milionów euro. Real Sociedad nie zamierza sprzedawać go za mniejsze pieniądze

Trwają poszukiwania następcy Busquetsa

Jaka przyszłość czeka Sergio Busquetsa? Takie pytanie zadają sobie wszyscy sympatycy FC Barcelony. Przedstawiciele piłkarza przerwali negocjacje z klubem dotyczące nowych warunków umowy, gdyż w kuluarach coraz więcej mówi się o zupełnie innych planach. Defensywny pomocnik rozważa zakończenie przygody z “Dumą Katalonii” po sezonie 2022/2023 i przenosiny do Stanów Zjednoczonych. Tam kontynuowałby swoją karierę w jednym z klubów Major League Soccer.

Włodarze Blaugrany nie chcą zostać na lodzie, dlatego już teraz szukają potencjalnego następcy 34-letniego Hiszpana. W mediach przewinęło się już nazwisko Rubena Nevesa, natomiast najpoważniejszy kandydat ma grać w La Lidze. Według “Mundo Deportivo” jest nim Martin Zubimendi.

W najbliższą niedzielę FC Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad, co jest idealną okazją do śledzenia poczynań 23-latka. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zrobił on olbrzymie postępy, co zaowocowało debiutem w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii w czerwcu 2021 roku.

Wyciągnięcie Zubimendiego z San Sebastian nie będzie należało do najłatwiejszych, a na przeszkodzie stoi wygórowana cena. W kontrakcie obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku widnieje klauzula wykupu wynosząca 60 milionów euro, a Real Sociedad nie zamierza pozbywać się go za niższą kwotę. Dodatkowo, planuje podpisać nową umowę ze swoim pomocnikiem, tak by ten ruch był dla potencjalnych zainteresowanych jeszcze trudniejszy do zrealizowania.

Xavi jest dużym fanem gry 23-latka, dlatego będzie mocno naciskał na ten transfer. Jego realizacja będzie możliwa najwcześniej w zimie.

