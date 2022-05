PressFocus Na zdjęciu: Mario Goetze

Niemiecki Bild informuje, że tego lata Mario Goetze może zostać zawodnikiem Benfiki Lizbona. Gracz PSV Eindhoven od dłuższego czasu zastanawia się nad opuszczeniem holenderskiego klubu.

Mario Goetze myśli o opuszczeniu PSV

Niemiec chciałby podążyć za swoim obecnym trenerem do Benfiki Lizbona

Holenderski klub niechętnie odda swojego zawodnika

PSV nie myśli o sprzedaży Goetze

Latem PSV na Benfikę Lizbona zamieni dotychczasowy trener klubu z Eindhoven Roger Schmidt. Zdaniem mediów szkoleniowiec może pociągnąć za sobą do Portugalii Mario Goetze, który chciałby poszukać nowych wyzwań.

Benfika jest zainteresowana pozyskaniem byłego zawodnika Borussii Dortmund, który pod wodzą Schmidta rozegrał znakomity sezon. W 52 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił dwanaście goli i zanotował jedenaście asyst.

Dobre wyniki sprawiają, że PSV Eindhoven niechętnie będzie chciało oddać swojego jednego z najlepszych zawodników w zespole. W ostatnim czasie dyrektor sportowy holenderskiego klubu przyznał, że jak dotąd żaden zawodnik nie zadeklarował chęci odejścia z zespołu. – Żaden zawodnik nie powiedział, że chce odejść. Mario też nic nie mówił na ten temat. To dobrze rokuje przed przyszłym sezonem – stwierdził John de Jong.

Mario Goetze ma ważny kontrakt w Eindhoven do czerwca 2024 roku. Obecnie wyceniany jest na około piętnaście milionów euro.

– Nie rozmawiałem o tej sprawie z Rogerem Schmidtem, ale jeśli go chce to musi przyjść z workiem pieniędzy. Potem możemy usiąść do rozmów – ostrzegł de Jong. Wszystko wskazuje więc na to, że jeśli Benfika faktycznie myśli o sprowadzeniu Goetze na Estadio da Luz będzie musiała przygotować się na długie i trudne negocjacje.

