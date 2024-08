Man Utd dogadał się z PSG. Wielki transfer przesądzony

Manchester United dogadał się z PSG w sprawie transferu Manuela Ugarte - przekonuje Fabrizio Romano. Piłkarz od długiego czasu był łączony z przenosinami na Old Trafford.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manuel Ugarte zamienia PSG na Man Utd

Manchester United w letnim oknie transferowym postawił na wzmocnienie kluczowych pozycji. Do tej pory na Old Trafford trafili: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Noussair Mazraoui oraz Joshua Zirkzee. Jednak w powietrzu wisiał jeszcze jeden głośny ruch, który Czerwone Diabły dogadywały z PSG.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano transfer Manuela Ugarte z PSG do Man Utd jest przesądzony. Włoski dziennikarz nie ma wątpliwości, że wszystkie formalności zostały spełnione i Urugwajczyk już dogadał swoje przenosiny do Anglii. Zawodnik jest odpowiedzią na życzenie Erika ten Haga, który potrzebował wzmocnień w środku pola.

Manuel Ugarte zastąpi w kadrze Scotta McTominaya, który przeniósł się do Napoli. Urugwajczyk ma rozwiązać wielki problem z obsadzeniem pozycji defensywnego pomocnika. O pierwszy skład 23-latek będzie prawdopodobnie walczył z Casemiro. Brazylijczyk nie odnalazł się na Old Trafford, prezentując dużo słabszą formę, aniżeli miało to miejsce w czasach jego gry dla Realu Madryt.

PSG zapłaciło w 2023 roku za Ugarte aż 60 milionów euro. Jednak Luis Enrique nie przekonał się do zawodnika, co skłoniło klub do sprzedaży. Aktualnie kwota transferu prawdopodobnie wyniesie mniej więcej tyle samo.

