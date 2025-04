Manchester United w letnim okienku prawdopodobnie sprzeda Andre Onanę. Czerwone Diabły poszukuje nowego bramkarza w Serie A. Na ich radar trafił Mile Svilar z AS Romy - przekazuje "Tuttomercatoweb".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Mile Svilar wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United od dwóch sezonów ma problem na pozycji golkipera. Andre Onana kompletnie nie potrafi odnaleźć się na Old Trafford. Kameruński bramkarz przeplata dobre występy ze słabymi. Czerwone Diabły oczekują, że będą mieli między słupkami gracza z ustabilizowaną formą. W nadchodzącym letnim okienku Anglicy zatem rozważają zakończenie współpracy z 29-latkiem.

Tymczasem Manchester United bacznie rozgląda się za nowym bramkarzem i w głównej mierze ich trop prowadzi do Serie A. Serwis „Tuttomercatoweb” informuje, że Czerwone Diabły mają na celowniku golkipera, który jest jednym z najlepszych graczy w całej lidze. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Mile Svilar z AS Romy.

Kontrakt reprezentanta Serbii z włoskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. 25-latek obecnie zarabia nieco ponad milion euro rocznie. Według doniesień, zawodnik chce, żeby jego zarobki sięgały czterech milionów euro za sezon. Taka kwota jak najbardziej jest w zasięgu Manchesteru United.

Mile Svilar w trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań między słupkami AS Romy. Serb może się pochwalić bardzo dobrą liczbą zachowanych czystych kont. 25-latek aż 17 meczów zakończył bez straconego gola. Portal „Transfermarkt” wycenia bramkarza Giallorossich na 17 milionów euro.