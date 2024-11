fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Milan pożegna gwiazdora? Zainteresowanie jest ogromne

Theo Hernandez w trakcie minionego lata był na dobrej drodze do zmiany klubu. Bayern Monachium prowadził rozmowy z 27-latkiem, którego uznano za wymarzonego następcę Alphonso Daviesa. Ostatecznie Kanadyjczyk nie przeszedł do Realu Madryt, więc transfer Hernandeza również się wysypał. Ten pozostał w Milanie, ale przyszły rok przyniesie kolejną medialną sagę dotyczącą jego przyszłości.

Na ten moment trudno przewidzieć, jak potoczą się losy gwiazdora. Milan rozmawia z nim na temat nowego kontraktu, lecz strony nie mogą w pełni się porozumieć. Rozchodzi się głównie o warunki finansowe – Hernandez chce zarabiać na miarę najlepszych w drużynie, natomiast jego boiskowa postawa wzbudza spore wątpliwości.

Bayern ma świadomość, że tym razem nie zatrzyma Daviesa, dlatego latem ruszy po Hernandeza. Nie jest to jedyny klub, który ma szanse go pozyskać. Florian Plettenberg zapewnia, że w starciu będzie liczył się także Manchester United. 27-latek byłby idealnym transferem do systemu, który na Old Trafford wprowadza Ruben Amorim. Zarówno Luke Shaw, jak i Tyrell Malacia nie przekonują i mogą zostać pożegnani.

Portugalczyk preferuje grę trójką środkowych obrońców oraz wahadłowymi. Hernandez znakomicie radzi sobie w grze ofensywnej, więc zająłby całą lewą stronę boiska. W kluczowych negocjacjach trzeba będzie natomiast przebić zarówno Milan, jak i Bayern. Niewykluczone, że do walki włączą się kolejne zespoły.