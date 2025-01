Man Utd dołączył do wyścigu. Znany napastnik rozwiąże problem?

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jonathan David trafił na listę życzeń Man Utd

Manchester United w sezonie 2024/2025 ma duże problemy ze zdobywaniem bramek. W drużynie Czerwonych Diabłów szczególnie zawodzą środkowi napastnicy. Rasmus Hojlund w obecnych rozgrywkach Premier League zdobył zaledwie dwa gole w 17 meczach, zaś Joshua Zirkzee ma na koncie trzy trafienia w 23 spotkaniach.

Tak słaba skuteczność napastników zmusza Rubena Amorima do poszukania nowego kandydata. Okazuje się, że na liście życzeń klubu z Old Trafford znalazł się Jonathan David z Lille. Kanadyjczyk może się pochwalić 18 golami i 7 asystami w 31 występach w tym sezonie. Tym samym ponownie pokazał, że jest gotowy na transfer do większego klubu, utrzymując równą formę od kilku lat.

Napastnik był łączony z przenosinami do Premier League w ostatnich sezonach, ale Lille udało się go zatrzymać. Natomiast teraz Jonathan Daviad jest w zupełnie innej sytuacji, ponieważ wszedł w ostatnie sześć miesięcy swojego kontraktu z klubem i po zakończeniu sezonu stanie się wolnym zawodnikiem.

To nie będzie jednak łatwe zadanie dla Man Utd, bo ochotę na pozyskanie Kanadyjczyka ma również Bayern. Teoretycznie niemiecki klub może mieć przewagę ze względu na obecność Alphonso Daviesa, który przecież jest kolegą Davida z reprezentacji.