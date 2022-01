PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Liverpool kontynuuje poszukiwania środkowego pomocnika. Faworytem Juergena Klopa jest Youri Tielemans, rozgrywający kolejny świetny sezon w barwach Leicester City. Według francuskiego portalu Football365, The Reds powalczą o podpis Belga z Realem Madryt.

Liverpool spróbuje latem sprowadzić Youriego Tielemansa

Belg rozgrywa kolejny świetny sezon w barwach Leicester City, dla którego gra od 2019 roku

The Reds powalczą o 24-latka z Realem Madryt

Tielemans na celowniku Liverpoolu

Liverpool nie ustaje w poszukiwaniu nowego środkowego pomocnika. W klubie uważa się, że potrzebne jest odświeżenie drugiej linii. Grający najczęściej Jordan Henderson, James Milner i Fabinho są w zespole od lat, a ponadto ich głównym zadaniem jest przerywanie ataków rywali. Powiewem świeżego powietrza miał być Thiago Alcantara, ale Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem nie spełnił oczekiwań, a ponadto od grudnia leczy kontuzję.

Juergen Klopp upatrzył już sobie faworyta do wzmocnienia swojego zespołu. Niemiec postara się wraz z zarządem The Reds przekonać latem Youriego Tielemansa do przenosin nad Mersey. Pomimo sinusoidalnej formy Leicester City, Belg rozgrywa kolejny udany sezon. 24-latek był jednym z architektów zwycięstwa Lisów nad Liverpoolem niespełna miesiąc temu i to pomimo tego, że wszedł na boisko z ławki rezerwowych.

Przekonać Leicester do sprzedaży nie będzie łatwo. Na korzyść The Reds przemawia krótki kontrakt Belga, który wygaśnie w czerwcu 2023 roku. Jeżeli zawodnik nie zechce go przedłużyć, to najbliższe, letnie okno transferowe będzie ostatnią szansą, by zarobić na Tielemansie spore pieniądze. Jak donosi francuski portal Football365, Liverpool będzie musiał poradzić sobie też z zakusami Realu Madryt. Wydaje się jednak, że Królewscy skupią się wówczas na wzmocnieniu innych pozycji.

Tielemans rozegrał w tym sezonie 23 spotkania, z czego czternaście w Premier League. W lidze zanotował już pięć bramek i dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia Belga na 55 milionów euro.

